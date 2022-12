Ratzinger rifiuta di essere portato in ospedale, le indiscrezioni della Bild. Vaticano: «È sereno»

Ratzinger rifiuta di essere portato in ospedale. «Il pontefice emerito Benedetto XVI, a quanto si dice, non vuole essere portato in ospedale, nonostante sia gravemente malato». È quello che scrive il giornale tedesco Bild. La sua residenza è nell'ex monastero Mater Ecclesiae, dove ha a disposizione l'attrezzatura medica necessaria. Lì viene sorvegliato in modo permanente dai medici.

Ratzinger come sta, le ultime notizie

«È sereno, estremamente sereno». Così viene descritto, da fonti vicine al Mater ecclesiae, il Papa Emerito Benedetto XVI. Ratzinger si trova nella stanza da letto al primo piano dell'ex monastero, indossa un camice, e al momento della messa concelebra con una stola che gli viene appoggiata sulle spalle. Ad assisterlo ci sono sempre le quattro memores domini, monsignor Georg Ganswein, e l'infermiere vaticano, fra Eligio. Assistenza viene fornita anche dal medico personale, Patrizio Polisca.

Le notizie diffuse dal Vaticano

«Il Papa emerito è riuscito a riposare bene la notte scorsa, è assolutamente lucido e vigile e oggi, pur restando gravi le sue condizioni, la situazione al momento è stabile. Papa Francesco rinnova l'invito a pregare per lui e ad accompagnarlo in queste ore difficili». Lo ha affermato il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, rispondendo alle domande dei giornalisti.