Raffaella Carrà, corteo, camera ardente e funerali: così l'ultimo saluto alla regina della tv

Martedì 6 Luglio 2021, 13:16 - Ultimo aggiornamento: 13:43

Funerali Raffaella Carrà. Partono domani con un corteo funebre le esequie della conduttrice scomparsa a 78 anni per una malattia che non ha voluto rendere nota. Mentre giovedì ci sarà la camera ardente in Campidoglio e venerdì funzione funebre alla chiesa di Santa Maria in Ara Coeli alle 12. Giovedi 8 luglio la camera ardente sarà aperta dalle ore 08.00 alle 12.00 e poi dalle ore 18.00 a mezzanotte. Venerdì, alle ore 12, si terrà la funzione funebre presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, sempre su Piazza del Campidoglio.

Raffaella Carrà, la malattia nascosta che l'ha uccisa in pochi mesi

Funerali Raffaella Carrà, il programma

Roma renderà omaggio a Raffaella Carrà con un corteo funebre che partirà domani, mercoledì 7 luglio, alle 16 dall'abitazione dell'artista, in via Nemea 21, e toccherà tutti i luoghi professionali a cui la sua carriera è più legata (Auditorium Rai del Foro Italico, via Teulada, Teatro delle Vittorie e viale Mazzini) per concludersi in Campidoglio dove verrà allestita la camera ardente dalle 18 fino alla mezzanotte di giovedì. Il programma delle esequie di Raffaella Carrà prevede diverse tappe, dove il feretro si fermerà un minuto per il pubblico saluto all'artista.

Auditorium RAI del Foro Italico (largo Lauro de Bosis)

RAI di Via Teulada 66

Teatro delle Vittorie

RAI di Viale Mazzini 14

Campidoglio (Sala Protomoteca)

Raffaella Carrà, ecco perché non ebbe figli. Il medico le disse: «Rassegnati». E lei aiutò 12 bambini in tutto il mondo a vivere e studiare

La camera ardente

L'apertura della camera ardente sarà alle ore 18.00 e si protrarrà fino a mezzanotte. L'ingresso sarà dalla Cordonata e poi, attraverso Piazza del Campidoglio e la scalinata del Vignola, accesso alla Sala Protomoteca.