Raffaele La Capria, non solo libri: nella carriera anche cinema e radio, ecco chi era lo scrittore

Raffaele La Capria, morto a 99 anni, è stato uno scrittore, sceneggiatore e traduttore italiano. Autore di “Ferito a morte”, si è imposto come una delle voci più significative della letteratura italiana del secondo '900. Nella sua carriera La Capria ha pubblicato oltre venti libri.

Raffaele La Capria, morto lo scrittore con Napoli nell'anima: aveva 99 anni

Dopo essersi laureato in giurisprudenza all'Università degli Studi di Napoli Federico II nel 1947 e dopo aver soggiornato in Francia, Inghilterra e Stati Uniti, nel 1950 si è trasferito a Roma. Nel 1957 ha frequentato a Harvard l'International Seminar of Literature. Collabora alle pagine culturali del Corriere della Sera: Dal 1990 è condirettore della rivista letteraria Nuovi Argomenti. È anche autore di radiodrammi per la Rai. È stato anche co-sceneggiatore di molti film di Francesco Rosi, tra i quali Le mani sulla città (1963) e Uomini contro (1970) e ha collaborato con Lina Wertmüller alla sceneggiatura del film Ferdinando e Carolina. Nel 1961 vinse il Premio Strega per Ferito a morte. Nel settembre del 2001 ha ricevuto il Premio Campiello alla carriera e nel 2002 gli viene assegnato il Premio Chiara, sempre alla carriera. Nel 2005 vinse il Premio Viareggio per la raccolta L'estro quotidiano. Nel 2011 gli è stato assegnato il premio Alabarda d'oro alla carriera per la letteratura; nel 2012 il Premio Brancati.

È stato sposato con l'attrice Ilaria Occhini, morta il 20 luglio 2019, che era nipote dello scrittore Giovanni Papini. Dalla moglie ha avuto la figlia Alexandra La Capria, ex moglie di Francesco Venditti. È quindi stato consuocero del cantautore Antonello Venditti e di Simona Izzo.