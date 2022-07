Premio Strega, il gran finale del 7 luglio: sette candidati per il riconoscimento più ambito (ma due sono positivi al Covid)

Gran finale domani sera, giovedì 7 luglio, per il Premio Strega, nella consueta cornice del Ninfeo di Villa Giulia. Non cinque, ma sette, i finalisti: Marco Amerighi, “Randagi” (Bollati Boringhieri); Fabio Bacà, “Nova” (Adelphi); Alessandra Carati, “E poi saremo salvi” (Mondadori); Mario Desiati, “Spatriati” (Einaudi); Veronica Galletta, “Nina sull’argine” (minimum fax); Claudio Piersanti, “Quel maledetto Vronskij” (Rizzoli); Veronica Raimo, “Niente di vero” (Einaudi). Almeno cinque saranno presenti, ma c’è un interrogativo su Bacà e Galletta, che hanno contratto il Covid. “Saranno comunque presenti in qualche modo, ma spero che almeno uno dei due sia fisicamente a Villa Giulia - dice il direttore della Fondazione Bellonci, Stefano Petrocchi - ma dipende, ovviamente, dal tampone”.

Il presidente della Fondazione che assegna lo Strega, Giovanni Solimine, si rallegra del fatto che «come ha già annunciato l'assessore alla cultura Miguel Gotor, da quest'anno il Premio Strega riprende la collaborazione con il Comune di Roma interrotta in questi anni». Alcune iniziative saranno portate avanti con l’amministrazione capitolina, «la prima del 2022 sarà ricordare i 50 anni dalla morte di Flaiano che non solo è stato il primo vincitore dello Strega ma è un autore molto legato a Roma. Poi celebreremo i 120 anni dalla nascita di Maria Bellonci. E domani sera nel corso della finale ovviamente daremo il nostro omaggio a Raffaele La Capria», morto lo scorso 26 giugno a 99 anni.

Per la prima volta, sono sette i finalisti: per i due ex aequo al quinto posto, e il settimo in virtù dell’art. 7 del regolamento di votazione che tutela la presenza di piccoli e medi editori. L’annuncio del vincitore del Premio Strega 2022 sarà trasmesso in diretta televisiva da Rai3 alle 23, per la conduzione di Geppi Cucciari. Come di consueto, i candidati hanno concluso un lungo tour di presentazioni percorrendo tutta l’Italia in 18 tappe e poi anche in trasferta in un istituto di cultura italiano, quest’anno quello di Copenaghen.