Quincy Promes, guai per calciatore dello Spartak Mosca: «Coinvolto in un traffico di droga»

Quincy Promes, calciatore dello Spartak Mosca, nel 2020 avrebbe comprato un lotto di droga (circa 400kg e dal valore superiore a 100 milioni di euro). Si è scoperto che quel carico di droga era stato rubato a un grosso narcotrafficante per cui il calciatore ha pagato 250mila euro per sistemare le cose.

Il possibile coinvolgimento

Il Pubblico Ministero ha collegato il caso di traffico di droga riguardante Piet Wortel con il calciatore professionista Quincy Promes. Secondo il pm, ​​Promes ha pagato 250.000 euro a Wortel per saldare un debito sorto dopo un affare di 400 chilogrammi di cocaina che apparteneva allo stesso Wortel che però nega di aver avuto contatti con il calciatore.

Il numero del calciatore è stato trovato su uno dei cellulari di Piet W. «Sembra che il sospettato non stia dicendo la verità», ha detto mercoledì scorso il pubblico ministero presso il tribunale di Rotterdam in un'udienza contro Wortel.

«Solo gossip!»

Van Boom, avvocato di Worter: «Che Promes lo abbia pagato 250.000 euro è un gossip privo di fondamento. Le informazioni sono state ricevute solo dal Team Criminal Intelligence e c'è stata una certa copertura mediatica. Si tratta principalmente di gossip, non c'è nient'altro».



Secondo il Pubblico Ministero, il numero di telefono di Quincy Promes è stato effettivamente trovato in un telefono crittografato di Wortel. Il tribunale annuncerà la prossima settimana se Wortel sarà detenuto più a lungo, il surinamese pensa che dovrebbe essere rilasciato: «Dimmi cosa devo fare per dimostrare la mia innocenza? Non ho niente a che fare con le liquidazioni. Sono tutte bugie, ho sofferto abbastanza a lungo»



Lo stesso Quincy Promes deve comparire in tribunale il 3 marzo. Quel giorno, per inciso, riguarda il tentato omicidio di suo cugino per cui i sospettati sono Wortel e lo stesso Promes. Non è ancora noto se e quando dovrà essere processato per coinvolgimento nel traffico di droga.