Principe Harry e Meghan hanno dirottato completamente l'eredità di Diana: il Principe William è furioso

Giovedì 22 Dicembre 2022, 12:00

Harry e Meghan sono pronti per la pubblicazione di un secondo documentario che porta la loro firma. Questa volta saranno storie di personaggi che hanno "plasmato il mondo". La coppia ha spiegato che il nuovo progetto televisivo approfondirà la storia di leader influenti e di come hanno cambiato, nel loro piccolo, la società e il mondo. Harry, nel trailer, parla di come Nelson Mandela - amico di Diana - sia stato per lui d'ispirazione. C'è già chi ha storto il naso, esperti come Kinsey Schofield sono infatti convinti che Harry e Meghan abbiano "dirottato completamente la storia e l'eredità di Diana" a loro favore, appropriandosi di una storia potentissima, anche dal punto di vista mediatico: quella di Lady D. La scelta di incentrare la comunicazione su Diana e sulla forza del suo personaggio, avrebbe innervosito non poco il principe William, unico erede insieme a Harry del patrimonio - anche morale - della Principessa Diana. Photo Credits: Kikapress Music: "Summer"f rom Bensound.com

