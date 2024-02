Principe Harry, primo discorso dopo il cancro di Re Carlo: sorrisi e battute (ma nessuna parola per il padre, al contrario di William)

Si rivede Harry, ma stavolta non a Londra. Il principe è tornato negli Stati Uniti subito dopo aver visto il padre Re Carlo per soli 45' dopo la notizia del cancro. E in pubblico è riapparso a Las Vegas, dove ha tenuto un discorso che ha stupito gli americani sia per le tempistiche che per i contenuti (divertenti e ricchi di gag, in un momento piuttosto delicato per tutta la famiglia) nel quale ha paragonato il rugby al football americano durante una cerimonia di premiazione della Nfl, il campionato Usa.

Harry ha consegnato il premio "Walter Payton Man of the Year" a Cameron Heyward dei Pittsburgh Steelers.

Lo stesso giocatore è rimasto sorpreso: "È il principe Harry - ha esclamato - sono scioccato. Quello è davvero il principe Harry». Per il fratello di William si tratta della prima volta in pubblico dalla diagnosi del cancro di Re Carlo. Nessuna menzione nel suo discorso per il padre e le sue condizioni di salute, al contrario di quanto fatto dal principe William che invece aveva ringraziato il pubblico per la vicinanza alla famiglia qualche ora prima durante una cerimonia di premiazione con Tom Cruise a Londra.

Le battute durante il discorso

Harry ha ricevuto gli applausi del pubblico e nel suo discorso ha scherzato: «Gli Stati Uniti ci hanno rubato il rugby e trasformato in football americano. Anziché passare la palla all'indietro, l'ha passata in avanti. Scherzi a parte, quello che fate dentro e fuori dal campo è davvero straordinario. Siete modelli per milioni di persone per il modo in cui vi comportate».

Camilla: «Re Carlo sta molto bene, date le circostanze»

Re Carlo «sta molto bene date le circostanze», ha detto la regina Camilla partecipando ieri sera al primo evento pubblico, alla cattedrale di Salisbury, dopo l'annuncio della diagnosi di cancro per il sovrano britannico. «Siamo molto colpiti da tutte le lettere e i messaggi che abbiamo ricevuto», ha aggiunto. La regina si trovava nella cattedrale della città inglese per prendere parte a una serata musicale e celebrare il lavoro di alcune associazioni di beneficenza locali. È apparsa serena e le sue parole rivolte agli organizzatori dell'evento e alle autorità religiose presenti rappresentano senza dubbio un messaggio rassicurante per i sudditi del Regno Unito dopo che re Carlo nei giorni scorsi ha iniziato il trattamento per il suo non precisato tumore, e, una volta incontrato a Londra il principe Harry, giunto appositamente dagli Usa in una visita lampo durata 24 ore per stare vicino al padre, si è trasferito nella residenza di Sandringham, nel Norfolk (Inghilterra orientale), per riposarsi. Camilla sta continuando normalmente la sua serie di impegni pubblici, con altri in programma nei prossimi giorni, con una attività di rappresentanza molto intensa visto che il sovrano non partecipa nel periodo del trattamento medico agli eventi ufficiali. Il re dovrebbe tornare nella capitale britannica per le cure ospedaliere «altamente specializzate», come le ha definite il Mirror online, in regime ambulatoriale una volta alla settimana, soggiornando nella residenza di Clarence House per poi andare a Sandringham.