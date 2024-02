Harry, i timori del principe. «Tagliato fuori del tutto dai Reali quando William sarà re»

La brutale ipotesi nasce a seguito del mancato incontro tra Harry e il fratello William, in occasione del viaggio lampo che il duca di Sussex ha compiuto in Inghilterra per far visita al padre, il re Carlo, che ha recentemente annunciato di essere malato di cancro. La provocazione è stata lanciata sul Mail Online da Maureen Callahan, il quale ritiene che il principe stia imparando la lezione racchiusa nel proverbio “chi è causa del suo mal pianga se stesso”, insomma: le azioni hanno delle conseguenze.

Il viaggio

Il viaggio di Harry in Inghilterra è durato appena 24 ore.

L'allogio in albergo

Ciò che è avvenuto è quanto di più lontano si possa immaginare da un incontro tra parenti che non si vedono da mesi. Harry, a seguito del breve incontro, è andato in un albergo di lusso del centro dove ha passato la notte. A Londra, infatti, il principe è praticamente un senzatetto: i Sussex hanno lasciato la residenza di Frogmore Cottage nel parco di Windsor e non hanno più l’appartamento a Kensington Palace. Nessuno dei vecchi amici di Harry a Londra gli ha offerto ospitalità, confermando che la sua popolarità in Gran Bretagna è a livelli molto bassi dopo le accuse alla famiglia formulate nei libri e nelle interviste.

Il mancato incontro con il fratello

Persone molto vicine alla Royal Family hanno confermato che Harry avrebbe voluto incontrare anche il fratello William e la cognata Kate, ma l’incontro non c’è stato. Kate è seriamente malata e ha chiesto la massima riservatezza sulle sue condizioni. Il rispetto della privacy altrui e delle vicende familiari non è proprio una specialità di Harry e Meghan, e William è ancora molto arrabbiato con il fratello per le cose che ha scritto e detto su di lui e su sua moglie.

Il re reggente sembrerebbe aver chiarito che non c'è alcuna speranza di riconciliazione con Harry e che la diagnosi del padre non lo sposterà in alcun modo dalle sue posizioni. È proprio per questo che una volta che William salirà al trono, è molto probabile che la separazione dalla famiglia reale sarà totale.

Un atteggiamento che di certo non deve esser stato assunto a cuor leggero: bisogna immaginare un principe di Galles comunque sofferente, non solo per il padre malato, ma anche per la “perdita” del suo unico fratello.

I motivi della rottura

Tra i tanti sgarbi compiuti da Harry e Meghan nei confronti della famiglia reale, ce ne sono alcuni che più di altri devono aver fatto andare William su tutte le furie. Infatti, questo astio verso il fratello, non può essere solo per aver svenduto tutti segreti di famiglia, dopo averla diffamata per anni, attraverso le dichiarazioni rilasciate a Oprah Winfrey su Netflix o nel bestseller “Spare”.

Bisogna ricordare che Meghan ha appellato pubblicamente la cognata Kate con il soprannome di “Waity Katie”. Oppure che Harry ha raccontato del rifiuto da parte di Kate di condividere il suo lucidalabbra con Meghan, dipingendola come crudele, tanto da aver addirittura fatto piangere la moglie. E poi l'accusa più grave, quella di razzismo, a carico della principessa di Galles. Ecco, questi probabilmente sono i veri motivi per cui il rapporto tra i due fratelli sarebbe irrimediabilmente compromesso, al punto che quando William diventerà re, i ponti tra la casa reale e i Sussex potrebbero essere definitivamente tagliati.