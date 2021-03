Harry richiamato a Londra, il macabro sospetto sulla salute del Principe Filippo

Harry sarebbe stato richiamato nel Regno Unito per dare un ultimo saluto al nonno. Il principe Filippo è ricoverato ormai da giorni in ospedale, inizialmente si è parlato di una semplice infezione, poi un intervento al cuore e dopo tre trasferimenti in tre diversi nosocomi ancora non si hanno notizie sul suo stato di salute.

APPROFONDIMENTI MONDO Principe Filippo operato al cuore LONDRA Principe Filippo come sta? Operato al cuore a 99 anni,... IL RICOVERO Principe Filippo, condizioni di salute «leggermente migliorate». Ma... INGHILTERRA Il principe Filippo sta meglio dopo l'operazione al cuore e... GRANDI MANOVRE Principe Filippo ancora in ospedale: dopo 2 settimane Carlo...

Leggi anche > Harry e Meghan, il ricco compenso per l'esclusiva con Oprah Winfrey. La regina dei talk è la preferita dei vip Usa

Ad anticipare del presunto richiamo a Londra di Harry è il giornale The Royal Observer in esclusiva che parla di condizioni molto gravi per il principe Filippo. La corona avrebbe quindi deciso di richiamare in patria Harry, che verrebbe da solo e senza Meghan per poter dare un ultimo saluto all'amato nonno. Si tratta di un “avviso” arrivato direttamente da Palazzo, da persone molto vicine alla Royal Family. Per questo Harry potrebbe non stare insieme a Meghan oggi quando andrà in onda l'intervista dell'ex coppia reale da Oprah.

Principe Filippo come sta? Operato al cuore a 99 anni, l'ospedale: «Intervento riuscito». La Regina diffonde una foto affettuosa

La situazione sarebbe così grave da far mettere da parte per la famiglia Reale le recenti incomprensioni per quello che i Sussex potrebbero aver detto alla superstar della tv Usa. Se William qualche giorno fa aveva detto che la situazione non era preccupante i sudditi sono rimasti molto proccupati dalle lacrime del figlio Carlo. Proprio negli ultimi giorni hanno insospettito anche le parole di Camilla che ha parlato di un miglioramento anche se minimo aggiungendo: «Incrociamo le dita».

Principe Filippo, condizioni di salute «leggermente migliorate». Ma resta ricoverato

Ultimo aggiornamento: 12:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA