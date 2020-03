Placido Domingo positivo al coronavirus ricoverato in Messico per complicazioni

Placido Domingo, positivo al coronavirus, sarbbe stato ricoverato per complicazioni. Secondo quanto riporta la Cnn, la star della lirica si troverebbe in ospedale in Messico e starebbe reagendo alle cure.

Coronavirus, Domingo su Facebook: «Ho il coronavirus, sono in isolamento ma sto bene»

Placido Domingo aveva annunciato di essere positivo al test per il coronavirus su Facebook. Come lui altre star come Tom Hanks e la moglie Rita Wilson e Idris Elba.

Ultimo aggiornamento: 10:34

