Pippa Middleton avrà piscina e campo da tennis nella sua casa "luna park"

Mercoledì 4 Ottobre 2023, 11:28

Pippa Middleton e suo marito James Matthews hanno ottenuto l'approvazione per la costruzione di una nuova piscina e un campo da tennis nel loro immobile di 15 milioni di sterline a Berkshire. Pippa, famosa per la sua grazia e persuasione come racconta il Daily Mail, ha superato varie regolamentazioni per realizzare questo progetto. La piscina, di dimensioni "importante", è stata fonte di dibattito in quanto sarebbe stata collocata in un giardino che fino ad ora era stato una splendida area dedicata all'orticultura. Le autorità locali hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla possibile perdita di elementi storici durante la costruzione. Pippa ha apportato diverse modifiche ai piani originali prima di ottenere l'approvazione finale per quello che diventerà un piccolo "luna park" privato.