Pier Silvio Berlusconi: «Ho una vera dipendenza dalla fatica fisica, ma non uso contacalorie. Amo la gente comune, sono figlio di mio padre»

Pier Silvio Berlusconi parla di sè, del suo privato e del suo pubblico a Repubblica. Due giorni fa il quotidiano aveva fatto un "identikit" dei 5 figli di Silvio Berlusconi, descrivendo il secondogenito come timido e molto attento al fisico.

Pier Silvio, figlio di Carla Dall'Oglio assieme alla sorella Marina, dal 2015 amministratore delegato di Mediaset, ha letto quell'articolo e in risposta ha mandato al giornale una sintetica serie di punti che di fatto ne tracciano un autoritratto intimo. A cominciare dal fisico che gli fruttò in tempi passati anche la copertina di Men's Health. «Non sono “in fissa" con il fisico», dice l'ad di Mediaset, per poi chiarire subito che la questione è ancora più profonda: «Ho una vera dipendenza dalla fatica fisica, è così da quando ero piccolo e facevo agonismo. Mi nutro di fatica, l'esercizio fisico per me è liberatorio». Ma, precisa, «non uso mai contapassi e contacalorie. Sono un tipo vecchio stile».

Pier Silvio Berlusconi: «Ecco chi sono»

«Quando faccio Sup d'inverno sperando di avvistare un branco di delfini o quando corro in Corsica tra mare, pineta e deserto provo una libertà che diventa quasi un'esperienza spirituale».

E conferma che agli appuntamenti mondani spesso preferisce quelli con i genitori dei compagni di scuola dei figli: «Non è che non amo il jet set, ma adoro il rapporto con la gente comune. Parlare con le persone mi piace moltissimo e mi dà calore». Perché, appunto, «sono figlio di mio padre». ecco quindi realmente chi è Pier Silvio Berlusconi.