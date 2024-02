Pattie Boyd, all'asta le lettere d'amore di George Harrison ed Eric Clapton: chi è la musa che ispirò brani celebri

I ricordi della collezione personale della fotografa e modella britannica Pattie Boyd, che ha ispirato una serie di canzoni famose degli ex mariti George Harrison ed Eric Clapton, stanno andando all'asta. Boyd è "una delle più grandi muse della storia del rock", ha detto la casa d'aste Christie's in un comunicato stampa lunedì, aggiungendo che la collezione offre "uno sguardo affascinante sulla vita di alcune delle figure più influenti e iconiche della musica".



Harrison ha scritto una serie di canzoni su Boyd, tra cui "I Need You", "For You Blue" e "Something", mentre Clapton ha scritto "Layla" su di lei.

Come moglie di Harrison, Boyd era presente quando i Beatles attraversarono la frenesia della Beatlemania, i viaggi nella psichedelia e nel misticismo e lo sgretolamento della loro collaborazione. Con Clapton – che l'ha perseguitata ardentemente per anni – ha assistito a un chitarrista all'apice della sua fama solista e alla sua lotta contro la dipendenza.

Le lettere di Clapton



Tra gli oggetti all'asta c'è una lettera d'amore scritta da Clapton nel 1970, quando Boyd era già sposato con Harrison, uno degli amici più intimi del cantautore. "Ti scrivo questo biglietto con lo scopo principale di accertare i tuoi sentimenti verso un argomento ben noto a entrambi", inizia la lettera. “Quello che vorrei chiederti è se ami ancora tuo marito o se hai un altro amante? Tutte queste domande sono molto impertinenti, lo so, ma se nel tuo cuore c'è ancora qualcosa per me… devi farmelo sapere!” Clapton chiede a Boyd di non telefonare, ma di rispondere con una lettera, scrivendo: "Così è molto più sicuro". Firmata misteriosamente "E", Boyd disse a Christie's che inizialmente pensava che la lettera provenisse da uno "strano fan" e la mostrò persino a Harrison.





Nonostante Boyd abbia rifiutato le sue avances, Clapton ha continuato a corteggiarla e ha scritto un'altra lettera che fa anch'essa parte dell'asta. In questa lettera, scritta su una pagina strappata del romanzo “Of Mice and Men”, Clapton scrive: “Se non mi vuoi, per favore rompi l’incantesimo che mi lega. Mettere in gabbia un animale selvatico è un peccato, domarlo è divino”. Successivamente i due non si videro molto per anni, ma poi Boyd lasciò Harrison nel 1974 dopo aver scoperto che aveva una serie di relazioni, secondo Christie's.

Il matrimonio con Clapton



Clapton e Boyd si sposarono infine nel 1979 e rimasero amici di Harrison, che si riferiva addirittura a Clapton come al suo "marito", secondo Christie's. Tuttavia, Clapton e Boyd si separarono nel 1987 dopo che la loro relazione fu influenzata da "abuso di sostanze e infedeltà", si legge nel comunicato stampa. Ora, Boyd dice che mettere all'asta questi oggetti è un processo catartico. “Ho pensato: ‘Ne ho bisogno? Devo continuare a entrare nel vaso di Pandora?’ Mi sono piaciuti per molti, molti anni, e ora è tempo che anche altre persone li vedano e si divertano. È giusto che li trasmetta”, ha detto a Christie’s. Gli oggetti in vendita includono foto di Boyd, Harrison e Clapton, oltre a cartoline, telegrammi e lettere.