Eric Clapton, in arrivo "Happy Xmas", il nuovo album natalizio

Eric Clapton pubblica il suo primo album di Natale, "Happy Xmas", in uscita il 12 Ottobre. "Happy Xmas" è il 24° album in studio di Clapton e arriva a due anni di distanza dal primo da "I Still Do" . Contiene una nuova canzone composta per l'occasione, "For Love On Christmas Day" e alcuni classici natalizi (insieme ad altri meno conosciuti), tutti rivisti con il tocco blues di Clapton. "Jingle Bells" è inoltre dedicata alla memoria di Avicii, mentre il disegno della copertina è opera dello stesso Clapton.«Avevo in mente da tempo di rileggere queste canzoni natalizie in chiave blues, e ho iniziato a pensare ad arrangiare i brani ed inserire gli accordi blues tra i testi», ha dichiarato Clapton, che ha anche co-prodotto "Happy Xmas" insieme a Simon Climie. «A un certo punto ci sono riuscito e una delle canzoni più riconoscibili dell'album, quella che ne identifica lo stile, è "Have Yourself a Merry Little Christmas"».TRACKLIST:White ChristmasAway In A Manger (Once In Royal David’s City)For Love On Christmas DayEveryday Will Be Like A HolidayChristmas TearsHome For The HolidaysJingle Bells (In Memory Of Avicii)Christmas In My HometownIt’s ChristmasSentimental MomentsLonesome ChristmasSilent NightMerry Christmas BabyHave Yourself A Merry Little Christmas