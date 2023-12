Paolo Corsini cosa ha detto? Quel «noi» su Fratelli d'Italia e il riferimento a Schlein: la polemica

Polemiche per le parole di Paolo Corsini, direttore Approfondimenti Rai, che è intervenuto ieri alla festa di Atreju presentando uno degli incontri dell'evento organizzato da Fratelli d'Italia. Ma cosa ha detto nello specifico? Nel mirino del centrosinistra sono finite alcune esternazioni e una frecciatina a Elly Schlein. Ai presenti non è sfuggito anche che Corsini ha raccontato l'evento parlando in prima persona plurale. Un «noi» che rivolto al partito della premier Giorgia Meloni non è piaciuto al Pd e non solo.

Cosa ha detto Paolo Corsini

«Abbiamo parlato del nostro territorio poi parliamo di noi, della festa di Atreju […] Sul confronto ricordo che nelle edizioni passate ci sono stati Bertinotti, Prodi, Veltroni, D'Alema».

Un messaggio, neanche troppo velato, alla segretaria del Pd Schlein che invece ha rinunciato a partecipare all'evento. «Forse nell'era dei social è più facile cercare un po' di like che dibattere nel merito. Hanno preferito occuparsi di come vestirsi e di che colori utilizzare, piuttosto che confrontarsi», ha detto Corsini riferendosi all'armocromista di Schlein di cui si è parlato nei mesi scorsi.

Paolo Corsini ad Atreju, bufera per la parole direttore Approfondimento Rai su Schlein: Sergio chiede relazione e video dell'intervento

Le reazioni

Parole che hanno fatto infuriare l'opposizione, dal Pd al M5s. La presidente di Viale Mazzini, Marinella Soldi, ha stigmatizzato l'accaduto: «Credo che un giornalista del servizio pubblico debba garantire un atteggiamento sempre equidistante, a prescindere dal contesto in cui opera».

Nel frattempo sono arrivate anche le scuse di Corsini: «Quando si estrapolano parole dal contesto in cui sono state espresse, si corre sempre il rischio di prestarsi a facili critiche e strumentalizzazioni. Ieri sono stato invitato a moderare il dibattito introduttivo di una manifestazione che, in questi giorni, presenta al pubblico un parterre di ospiti e personalità di altissimo livello. In questo quadro, mi dispiace davvero che alcune mie frasi abbiano generato fraintendimenti. Nei miei brevi interventi introduttivi, finalizzati esclusivamente ad animare il dibattito e coinvolgere e presentare i relatori, non c'era ovviamente alcun intento politico o polemico e di questo mi scuso. Sono un giornalista del Servizio Pubblico e il mio impegno quotidiano, come quello di tutti i miei colleghi, è garantire in ogni situazione autonomia, pluralismo e completezza nell'informazione», ha spiegato il giornalista e direttore degli approfondimenti Rai. Intanto l'ad Rai, Roberto Sergio, ha chiesto sia una relazione sul caso all'Ufficio del Personale di Viale Mazzini, sia di visionare il video dell'intervento di Corsini per valutare eventuali sanzioni.