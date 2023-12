Arianna Meloni si commuove dopo il discorso della sorella: «Giorgia sa che non è sola. Europee? Preferisco dietro le quinte»

È apparsa commossa Arianna Meloni questa mattina al termine del discorso con cui la sorella Giorgia ha chiuso Atreju, kermesse di FdI. «Mi sono emozionata tanto - ha spiegato la responsabile della segreteria politica di FdI, che ha seguito tutto il discorso della presidente del Consiglio accanto al palco -, non tanto per il ringraziamento personale che mi ha fatto Giorgia, ma perché ho visto mia sorella soddisfatta del lavoro che era stato fatto. Siccome so i sacrifici che sta facendo, mi ha fatto contenta vedere che ha capito che non è sola. Questo il motivo dell'emozione».

Le elezioni

«Candidarmi alle Europee? Preferisco stare dietro le quinte perché credo sia più utile così, poi è chiaro che sono un soldato quindi faccio sempre quello che mi si dice ma decisamente no, penso che il mio ruolo sia molto più utile così», ha detto Arianna rispondendo ai cronisti.