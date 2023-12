Paolo Corsini ad Atreju, bufera per la parole direttore Approfondimento Rai su Schlein: Sergio chiede relazione e video dell'intervento

L'amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, ha chiesto una relazione alla Direzione del Personale di viale Mazzini sull'intervento del direttore degli Approfondimenti, Paolo Corsini, ad Atreju 2023. L'ad ha anche chiesto di visionare il video dell'intervento in cui il giornalista avrebbe attaccato la segretaria del Pd, Elly Schlein, senza nominarla e avrebbe più volte usato il termine «noi» riferendosi a Fratelli d'Italia.

Corsini: «Spiace per parole prese fuori contesto, mi scuso»

«Quando si estrapolano parole dal contesto in cui sono state espresse, si corre sempre il rischio di prestarsi a facili critiche e strumentalizzazioni.

«Nei miei brevi interventi introduttivi, finalizzati esclusivamente ad animare il dibattito e coinvolgere e presentare i relatori, non c'era ovviamente alcun intento politico o polemico e di questo mi scuso - prosegue Corsini -. Sono un giornalista del Servizio Pubblico e il mio impegno quotidiano, come quello di tutti i miei colleghi, è garantire in ogni situazione autonomia, pluralismo e completezza nell'informazione».

Il Pd chiede le dimissioni di Corsini

«Può un dirigente della Rai aprire la festa di partito e dire pubblicamente "noi di Fratelli d'Italia"? E ancora, lo stesso dirigente, Paolo Corsini, può attaccare dal palco di Atreju la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein? La Rai non ha mandato in onda un programma sulla mafia di Roberto Saviano perché lo scrittore napoletano aveva criticato il ministro Salvini. Vorremmo lo stesso trattamento per Paolo Corsini: le sue dimissioni da direttore dell'approfondimento giornalistico della Rai». Lo dichiara Sandro Ruotolo, responsabile informazione del partito Democratico.