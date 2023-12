Corsini, la Rai apre una procedura disciplinare ​dopo le parole del giornalista ad Atreju

Aperta una procedura disciplinare nei confronti del Direttore dell'Approfondimento, Paolo Corsini, dopo le dichiarazioni ad Atreju. Lo si apprende da ambienti Rai. Sempre le stesse fonti fanno notare una profonda irritazione per le inopportune dichiarazioni rilasciate dal manager di Pino Insegno. Così come al settimo piano ci si stupisce delle dichiarazioni in libertà sui social riferite a Report. Nessuno - si fa notare - ha mai pensato di sospendere la puntata in onda questa sera.

L'irritazione

«Pino Insegno ha scelto Reazione a Catena, il suo programma storico dove ancora detiene il record di share assoluto in Rai, lasciando al Prestàs Boy (si riferisce a Marco Liorni, assistito dall'agente Lucio Presta, Ndr) la possibilità di fare »L'Eredità«, ha detto Diego Righini, manager di Pino Insegno, a Tv Blog. »Non se ne può più di questa comunicazione comandata dalla sinistra della Rai e da Lucio Presta - ha proseguito -. Io nella vita sono abituato ad affrontare il nemico frontalmente, non a prendermela con i suoi scagnozzi. La guerra è con lui. Lui mi fa la guerra e io la faccio a lui. Lui si nasconde, io no«