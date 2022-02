Paolo Bonolis tradisce l'Inter: padel con lo sceicco del Psg

Addio amato calcetto, ora per Paolo Bonolis e famiglia c’è solo il padel. Davide, il figlio del conduttore televisivo e di Sonia Bruganelli, sembra essere una promessa di questo sport diventato uno dei più giocati e apprezzati nell’ultimo anno anche da tanti nostri ex giocatori della Serie A. Vedi Cassano, Vieri, Adani ma anche Ibrahimovic solo per citarne alcuni…

APPROFONDIMENTI IL CASO Sanremo, Bonolis e la frecciata ad Amadeus TELEVISIONE Sonia Bruganelli: «Bonolis attratto da un uomo» TELEVISIONE Paolo Bonolis e il "suo" Sanremo SANREMO 2022 Sanremo 2022 diretta, quasi 11 milioni di spettatori per la... SPETTACOLI "Avanti un altro pure di sera", la frecciatina della... TELEVISIONE Gf Vip, Laura Freddi al posto di Sonia Bruganelli: vendetta di...

Paolo Bonolis: «Sanremo? Nel 2005 e nel 2009 avevamo contro i migliori programmi Mediaset»

Paolo Bonolis e la passione per il padel

Uno sport che ha coinvolto anche Paolo che a Roma si è permesso di sfidare il presidente del Paris Saint Germain, Nasser Al-Khelaïfi. Una sfida di padel con vista sul calcio. Perché Paolo Bonolis non ha potuto fare a meno di parlare di pallone, il suo primo grande amore. Pallone e soprattutto dell’Inter. Chissà che non l’abbia convinto a investire anche nella sua amata squadra e non solo nel padel.

Sanremo, Bonolis e la frecciata ad Amadeus: «Ora è più semplice, nessuna contro-programmazione»

Perché il presidente di Qatar Sports Investiments è arrivato a Roma per investire proprio nel mondo del padel, trovando un accordo con la Federazione internazionale di padel per creare un circuito internazionale con i più forti giocatori al mondo.

Gf Vip, la confessione choc di Sonia Bruganelli: «Paolo Bonolis attratto da un uomo»

La "sfida"

Paolo Bonolis e il patron del Psg si sono sfidati sul campo di uno dei più rinomati circoli della Capitale. Quanto è finita la partita? Il settimanale Chi fa sapere che la partita è finita con un diplomatico pareggio con tanto di selfie finale e tante chiacchiere legate al calcio e a quell’Inter che lo fa soffrire sempre tanto…