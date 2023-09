Paola Turci: «Non so se sono lesbica. Amo solo Francesca Pascale. Gli uomini? Non mi mancano, non mi mancavano neanche prima»

Ospite de Il tempo delle donne Paola Turci racconta il suo amore per Francesca Pascale e il significato che da alla parola libertà. «La vorrei contestualizzare a questo tempo. E per me significa far sì che le donne abbiano la possibilità di uscire la sera e di amare chi vogliono». Non ha bisogno di etichette l'amore, spiega la cantante e moglie della Pascale: «Molti mi chiedono se sono lesbica. Io rispondo: non lo so. A me piace lei. Non mi piacciono altre. Mi sono innamorata di una persona. Se mi mancano gli uomini? No, ma non mi mancavano nemmeno prima. Per anni sono stata da sola, loro dov’erano? Il punto è che voglio essere libera di scegliere con chi stare».

Francesca Pascale e Paola Turci, primo anniversario di matrimonio: «Ti ho sposata nel primo istante che ti ho incontrata»

Paola Turci e l'amore con Francesca Pascale

Si è sposata lo scorso anno con francesca pascale è felice ma non accetta questa società che ancora vive di pregiudizi. «Mia mamma ha 86 anni e stanotte mi ha scritto un messaggio: “Ho pensato che potevi essere normale e invece hai scelto di essere felice”.