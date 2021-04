Smalling, ladri in casa nella notte: Paola Ferrari subì una rapina nella stessa villa

La giornalista di Rai Sport, Paola Ferrari si stringe con un tweet al difensore della Roma, Chris Smalling, turbata per il furto subito da lui e dalla sua famiglia nella villa in zona Appia. Nel 2018, infatti, anche l'allora affittuaria della stessa casa, Paola Ferrari, subì una rapina con le stesse modalità. E a renderlo noto è lei stessa su Twitter.

turbata dalla Rapina con sequestro subita da SMALLING Nella stessa casa dove sono stata rapinata.Ho deciso di mettere in rete le immagini di quei momenti terribili.Perché dopo due anni questa la storia si ripete?@OfficialASRoma @sicurezza @Corriere @repubblica @ilmessaggeroit pic.twitter.com/wJ5v1EonmG — paola ferrari (@paolaferrari_og) April 16, 2021

Cosa è successo

Il calciatore giallorosso avrebbe fatto doppietta di dispiaceri nella giornata di ieri non solo non giocando la partita di Europa League di ritorno del quarto di finale, Roma-Ajax, perché impegnato a recuperare da un fastidio al ginocchio ma anche perché, durante la notte, sarebbe diventato vittima di una rapina.

Secondo il racconto del difensore della Roma, tre uomini sarebbero entrati nella sua casa e lo avrebbero costretto, minacciandolo con una pistola, ad aprire la cassaforte portando via tre rolex, gioielli e circa 300 euro in contanti. Al momento del furto in casa, oltre al calciatore e alla moglie ci sarebbero stati anche il figlio, la mamma e la sorella di Smalling. Sarebbe stata la moglie Sam Cooke ad avvisare le forze dell'ordine intorno alle 5 del mattino. La polizia starebbe vagliando ora le immagini delle telecamere di video sorveglianza per far luce su quanto accaduto.

