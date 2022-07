Alexandria Ocasio-Cortez molestata sulle scale di Capitol Hill: «La polizia non ha fatto nulla». Il video sui social

Alexandria Ocasio-Cortez molestata a Capitol Hill. La politica statunitense ha raccontato che un comico ed estremista di destra, Alex Stein, l'ha avvicinata sulle scale del Campidoglio urlando frasi oscene e commenti volgari sul suo fisico. «Avevo fatto un post su un incidente profondamente disgustoso accaduto oggi sui gradini del Campidoglio, ma l'ho cancellato perché è chiaramente qualcuno in cerca di fama», ha scritto la stella dei democratici su Twitter ripostando il video pubblicato dal molestatore in cui le urla: «Il mio sedere latino preferito, vuole uccidere i bambini ma è così bella».

«Volevo andargli incontro e difendermi, ma stavo entrando per votare», ha spiegato la deputata sottolineando che gli agenti presenti a Capitol Hill non l'hanno difesa in quella circostanza e quindi ha dovuto farlo da sola. «È veramente triste lavorare per un'istituzione che tollera questo tipo di comportamenti», ha attaccato Ocasio-Cortez.

Here is a video he posted of the incident. I was actually walking over to deck him because if no one will protect us then I’ll do it myself but I needed to catch a vote more than a case today pic.twitter.com/RdwCNBDIBb

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) July 14, 2022