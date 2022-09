Lunedì 5 Settembre 2022, 14:42

Elisabetta Gregoraci ha accompagnato a scuola il figlio Nathan Falco Briatore. In occasione del primo giorno di scuola del ragazzo, oggi dodicenne, come da tradizione gli ha dedicato un meraviglioso messaggio. Ecco cosa ha scritto. Photo Credits: Kikapress; music: “OnceAgain” from Bensound.com

