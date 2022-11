Sabato 12 Novembre 2022, 00:23 - Ultimo aggiornamento: 00:24

La regina dei missili europei, Morena Bernardini, romana, aggiunge un altro stadio alla sua carriera fra le più siderali gerarchie imprenditoriali. L'ingegnere aerospaziale della Sapienza, 39 anni, due figli di 3 e 7, resta a Parigi, ma passa dal ruolo di Direttore della Stategia di ArianeGroup, che ricopriva dalla fine del 2019, a quello di segretario generale di Mbda.

Ovvero passa dal colosso franco-tedesco (9 mila dipendenti) che garantisce all'Europa l'accesso allo spazio (e molte altre cose) al colosso europeo della Difesa (17mila dipendenti con sedi in 7 nazioni dell'Ue e negli Stati Uniti). Ovvero passa dal fatturato consolidato di 3.1 miliardi di euro di ArianeGroup (2021) ai ricavi di 4,2 miliardi di euro di Mbda con ordini a quota 5,1 miliardi e un portafogli-ordini di 17,8 miliardi, «pari a più di 4 anni di fatturato» ha detto nell'aprile scorso il ceo, Eric Beranger, al quale risponderà Morena Bernardini, una manager italiana che continua a piacere ai francesi, ai tedeschi e ora anche agli inglesi in una gamma di settori da cui dipendono parecchi degli scenari geopolitici mondiali.

Ed è vero che Mbda è italiana al 25% grazie a Leonardo, ma la guida di "Matra Bae Dynamics Alenia" nel quartier generale di Parigi è saldamente nelle mani franco-tedesche di Airbus e della britannica Bae Systems con il 37,5% di azioni ciascuna.

Di che si occupa Mbda? Si tratta, come riporta il sito web, "dell'unico gruppo europeo in grado di progettare e produrre missili e sistemi missilistici per l'intera gamma delle esigenze delle forze armate di cielo, terra e mare".

Sotto trovate un video che presenta le attività della multinazionale: dura 3 minuti e 26 secondi e vi appaiono, fra una multitudine di tecnici, piloti e soldati schierati in laboratori, fabbriche e scenari bellici, giusto 9 donne (non sappiamo quante di loro sono italiane) e in ruoli che, almeno a prima vista, non sembrano - come si dice - apicali.

Ora in Mbda, in un periodo per di più ad altissima tensione per colpa dell'aggressione russa all'Ucraina, arriva l'ingegnere italiana che da gennaio sostituisce il 67enne francese Patrice de Lanversin, "che si è occupato del suo reclutamento" riporta il sito francese La Lettre A.

Una scelta di campo evidentemente molto forte da parte del vertice che probabilmente chiederà alla neo segretaria generale romana (che ha preso la maturità al liceo scientifico "Peano" e che già all’asilo “San Giuseppe” disegnava missili e astronauti per le suore) di lavorare anche sull'immagine della multinazionale chiamata a rispettare un calendario di imponenti commesse che riguardano anche ambiti di pesantissima rilevanza geopolitica: fra questi, l'arsenale nucleare della forza di dissuasione della Francia, l’unica nazione in Europa ad averne uno dopo l’uscita della Gran Bretagna, necessita di vettori sempre all'avanguardia. Del resto Morena Bernardini si era già occupata di questi temi ad ArianeGroup, insieme allo sviluppo dei lanciatori come Vega C (che ha già effettuato la prima missione) e Ariane 6, presto al debutto con la certezza di partecipare alla riconquista della Luna e la prospettiva di portare nello spazio non solo satelliti e moduli delle stazioni ma anche astronauti.

L'ingegnere aerospaziale si è laureata alla Sapienza con una tesi sul progetto (in fase di attuazione) di lanciare satelliti in orbita bassa usando come piattaforma iniziale i caccia Eurofighter. Poi ha aggiunto un master in Management di Alliances presso l’Insead. Ha lavorato prima come ingegnere per il lanciatore Ariane 5, poi alla Strategia lanciatori in Airbus Defence and Space (poi divenuta ArianeGroup). Poi in Thales Alenia Space (joint venture tra Thales e Leonardo) come direttore “New Businesses” occupandosi anche di costellazioni di satelliti. Nel 2019 il ritorno in ArianeGroup quale Direttore della Strategia.

E da gennaio 2023 sarà a Mbda, leader europeo nel mercato dei missili (43% del mercato). E con il 16% del mercato mondiale (2020), è al terzo posto nel mondo dietro alle statunitensi Lockheed Martin e Raytheon. La corona di regina dei missili forse starà un po' stretta.

