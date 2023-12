Mirko Brunetti pronto per Uomini e Donne: «Farei il tronista. Greta e Perla? Ho chiuso con entrambe»

Mirko Brunetti pronto per Uomini e Donne. Lo ha confessato lui stesso: «Sì, lo farei, sono sincero, magari non subito. Ma lo farei solo come tronista, non come corteggiatore». Il 26enne da poco uscito dal Grande Fratello si racconta a Chi. E Greta e Perla? “Sono state due persone molto importanti per me». Ma non c'è futuro.

Spinalbese replica a Belen: «Io pezzente? Hai portato via mia figlia senza consenso». Lei: «Ci vediamo in tribunale». È guerra per l'affidamento di Luna Marì

Mirko Brunetti pronto al trono

L'ex gieffino era rientrato nel loft di Cinecittà per un confronto con la Vatiero. «Certo, con Perla ho vissuto insieme per anni.

Mirko Brunetti a Verissimo: «Io e Perla eravamo a un passo dal matrimonio. Ora non provo più nulla né per lei né per Greta»

Finita con Greta e Perla

Quindi Mirko mette la parola fine alle relazioni con entrambe le sue ex fidanzate. «Con Greta ho chiuso perché mi ha lasciato, con Perla ho chiuso sei mesi fa, bisognerebbe ricordarlo. Ho bisogno di stare da solo per chiarirmi le idee. Voglio farmi conoscere per come sono e non per il triangolo».