Morto Michele Naspi, il tiktoker di Foggia aveva 39 anni: lascia una moglie e due figli

«Io voglio stare bene con me stesso. Voglio essere solo felice in questo periodo». L'ultimo messaggio del tiktoker Michele Naspi, morto improvvisamente. Il volto noto del social network aveva 39 anni. Si chiamava Michele Rossiniello ed era conosciuto con lo pseudonimo di 'Il Naspi'. Nato a Foggia, lascia una moglie e due figli.

Morte di Luka, l'amico alla guida rischia il processo per omicidio stradale. L'incidente a Perugia lungo la Pievaiola

Michele Naspi morto, le ipotesi su come è morto

«È strano pensare come ci si possa affezionare qui virtualmente ,eppure è così e come si fa ora a pensare a questa grande mancanza», scrive uno dei suoi follower. Ne aveva oltre 200mila su Tiktok. «Abbiamo perso un grande foggiano - il commento dell'altro tiktoker originario del capoluogo dauno Nathan.Fg -, chi ha visto i suoi video può capire che era una bellissima persona e portava allegra». Sui social, Michele Naspi ha portato allegria a tutti con i suoi video divertenti. Una perdita improvvisa, anche perché nessuno sa come è morto.

Le reazioni

Tra le sue frasi più ricorrenti nei video c'era "Topp Love". Poi l'addio dell'Asd Ginnastica Foggia su Facebook: "Fai buon viaggio, fai sorridere anche gli angeli". I funerali si svolgeranno il 2 marzo alle 10 nella chiesa Sacro Cuore. I fan: "Che tristezza ...È strano pensare come ci si possa affezionare qui virtualmente ,eppure è così e come si fa ora a pensare a questa grande mancanza".