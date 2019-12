Meghan Markle vuole diventare imprenditrice: ecco i piani della moglie di Harry

Meghan Markle vuole diventare imprenditrice. Infatti, per Meghan essere duchessa di Sussex non è un semplice titolo nobiliare, ma avvicinarsi ad essere una vera e propria icona. Per Meghan Markle, non è solo una questione di prestigio. La moglie del principe Harry, infatti, sta pensando seriamente di avviare un business, a cominciare, a quanto sembra, da una rivista tutta sua.

Come riporta il Mirror, Meghan Markle ha registrato nei giorni scorsi il marchio 'Sussex Royal', che comprenderebbe un centinaio di prodotti, tra cui pubblicazioni come riviste, libri e calendari, ma anche gadget di vario genere. Si pensi, ad esempio, a poster, francobolli, articoli di cancelleria, ma anche abiti di vario genere, dalle t-shirt ai pigiami, dai pantaloni ai maglioni, passando per guanti, sciarpe, cappelli, giubbotti, calzature e abbigliamento sportivo.

Lo scopo sembra chiaro: bloccare sul nascere ogni tentativo, da parte di chiunque, di monetizzare con prodotti ispirati a una delle coppie reali più popolari al mondo. Ad ogni modo, Meghan Markle non ha pensato solo al profitto: sotto il marchio 'Sussex Royal' sono stati registrati anche progetti benefici e campagne di volontariato. La registrazione ufficiale, tramite lo studio legale Harbottle & Lewis, è avvenuta lo scorso 20 dicembre.

