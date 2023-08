Meghan Markle, la serie "Suits" di nuovo in streaming. E da da giugno scorso il successo è stato clamoroso

“Suits”, il dramma legale con protagonista la duchessa di Sussex, è diventato l’improbabile successo dell’estate dopo essere stato lanciato su Netflix all’inizio di quest’anno. Meghan Markle, 41 anni, ha infatti interpretato l’assistente legale Rachel Zane in “Suits” dal 2010 fino a quando il suo ultimo episodio è andato in onda nell’aprile 2018, un mese prima del suo matrimonio al Castello di Windsor.

Dopo la sua uscita dal mondo dello spettacolo, Meghan è rimasta amica dei suoi ex co-protagonisti presenti al suo matrimonio con il principe Harry, tra cui Gabriel Macht, Abigail Spencer, Sarah Rafferty e Patrick J Adams.

Lo spettacolo si è concluso nel 2019, ma sembra che abbia avuto una seconda vita dopo essere stato trasmesso in streaming a giugno. Secondo l’Hollywood Reporter, la serie ha infatti stabilito un record di visualizzazione per una serie acquisita nella settimana dal 26 giugno al 2 luglio scorsi, con 3,14 miliardi di minuti di visualizzazione. La prima stagione è iniziata con una media di 4,6 milioni di spettatori nel 2011. Tuttavia, le valutazioni sono costantemente diminuite dall’inizio, anche con Meghan nella serie.

Meghan e il suo co-protagonista Patrick (Mike Ross) hanno entrambi lasciato lo show alla fine della settima stagione.

L’episodio finale ha visto finalmente Rachel e Mike sposarsi, prima di partire per Seattle.

I numeri

Secondo FOX News, il ritorno della stagione 8 (che escludeva Meghan e Patrick), ha registrato una media di 1,2 milioni di spettatori, 100.000 in meno rispetto alla sua settima stagione.

La serie è stata eliminata nel gennaio 2019 dopo la nona puntata di 10 episodi, dopo aver perso una quantità significativa di spettatori. La linea ufficiale sul motivo per cui la serie è stata eliminata non era chiara, ma sta di fatto che ha perso spettatori dopo che Meghan ha lasciato.

All’epoca, Chris McCumber, presidente di USA Network e SYFY, disse: «Suits ha svolto un ruolo fondamentale nel Dna della nostra rete per quasi un decennio. Io e tutti in USA Network ringraziamo sinceramente Aaron Korsh, i nostri partner di UCP e l’intera famiglia Suits per la loro straordinaria creatività, devozione e supporto durante una corsa davvero incredibile». Si dice che Meghan amasse interpretare il suo elegante alter ego avvocato e si sentiva come «una bambina in un negozio di dolciumi» quando si trattava di scegliere i suoi abiti.



La costumista delle celebrità, Jolie Andreatta, ha spiegato in precedenza: «Meghan e io abbiamo adorato i vestiti di Rachel. Dicevamo sempre che, se potessimo, vivremmo nei panni di Rachel. Disegnare il look di Rachel è stato come essere un bambino in un negozio di caramelle».

Quando si è allontanata dalla recitazione per unirsi alla famiglia reale, Meghan ha insistito sul fatto che invece di soffermarsi sulla fine della sua carriera, si sarebbe impegnata a cambiare il mondo con il suo lavoro umanitario.