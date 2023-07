Samuel Chatto, chi è lo scapolo d'oro (meno glam) della Royal Family: la fidanzata Eleanor, la ceramica e lo yoga in India

In Gran Bretagna è stato già ribattezzato lo scapolo d'oro della famiglia reale. Meno glam, non ama i riflettori e le serate alla moda. Al contrario vive per le sue ceramiche, per lo yoga e per la cultura. Samuel Chatto, figlio di Lady Sarah Chatto e nipote della Principessa Margaret, ha festeggiato il suo 27esimo compleanno, e nonostante le sue credenziali reali porta avanti la sua vita da artista nel suo studio di ceramica nel West Sussex, dove trascorre le sue giornate realizzando creazioni bohémien cotte a legna.