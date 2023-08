Harry e William "non sono disposti a perdonare e a dimenticare", ecco cosa si prospetta per la faida

Martedì 1 Agosto 2023, 12:08

L'esperta reale Sarah Hewson ha dichiarato che il principe William e il principe Harry non mostrano segni di voler "perdonare e dimenticare" la loro lunga faida reale. Le ultime notizie parlavano di Harry che aveva offerto una tregua alla famiglia reale, che però sarebbe stata stata rifiutata a causa delle sue affermazioni e offese dirette. Tuttavia, Hewson non vede alcun segno di riparazione o riconciliazione nella relazione dei due fratelli. La famiglia reale non ha nemmeno risposto alle accuse e alle rivendicazioni di Harry, e l'esperta reale di TalkTV ha commentato che le ferite sono profonde e richiederanno molto tempo per guarire. Harry avrebbe dichiarato il suo desiderio di tornare a Londra per "servire re Carlo", ma William sarebbe rimasto "sbalordito" da questa richiesta. Al momento, sembra che entrambi i fratelli siano molto lontani da una riconciliazione. Foto: Kikapress Music: Korben

