Meghan Markle «stressata e frustrata» per le liti con Kate Middleton. Interviene la Regina

Meghan Markle è «stufa e stressata». Secondo Us Weekly, la Duchessa del Sussex, tra tensioni con la cognata Kate Middleton e le continue critiche dei tabloid secondo i quali farebbe scappare dal palazzo anche il personale di lunga data, sarebbe molto stanca di non potersi difendere. Meghan, da attrice e donna indipendente, ora deve seguire il protocollo reale che le impone il silenzio sulle voci di lite con gli altri membri della famiglia.

Meghan Markle e Harry non passeranno insieme la mattina di Natale

«È sempre stata molto indipendente in tutta la sua vita, e adesso le è stato tolto tutto. Un tempo portava avanti le sue battaglie anche sui social media, ora non può», ha rivelato una fonte. Sarebbe questo il vero motivo del trasloco da Kensington Palace a Frogmore House, voluto soprattutto da Harry il quale non vuole assolutamente che Meghan sia sottoposta alle pressioni che tanto hanno influito sulla madre, Lady Diana.



Intanto la reale cognata Kate Middleton è stata avvistata mentre si recava da sola a Buckingham Palace, a colloquio con la Regina Elisabetta in persona. Secondo i rumor, la regina sarebbe pronta a difendere Meghan visto il suo stato di dolce attesa. Kate comunque non è apparsa preoccupata e sembra che il giorno di Natale potrà essere una buona occasione per fare pace visto che sia Meghan e Harry che Kate e William trascorreranno la festa tutti insieme a Sandrigham.



© RIPRODUZIONE RISERVATA