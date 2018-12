Meghan Markle e Harry non passeranno insieme la mattina di Natale

Harry e Meghan Markle si apprestano a passare il loro secondo Natale a corte, ma soprattutto il primo da quando sono marito e moglie. I duchi di Sussex, però, trascorreranno l'intera mattinata del 25 dicembre separati, per la delusione dei fan. Ad ogni modo, i rapporti tesi tra Meghan Markle e il resto della famiglia reale, in questo caso non c'entrano nulla.

Meghan Markle e il pancione: il perché di quel gesto con le mani agli eventi pubblici

Come riporta il Mirror, infatti, la tradizione vuole che gli uomini e le donne non si incontrino, il giorno di Natale, prima dell'ora fissata per il pranzo. Si tratta, come specificano anche alcuni cuochi che hanno servito la famiglia reale, di un'antica tradizione che riguarda tutte le famiglie aristocratiche britanniche, e non solo quella della regina Elisabetta. Harry e Meghan passeranno il Natale insieme al resto della famiglia reale, mentre William e Kate, con cui negli ultimi tempi ci sono state alcune tensioni, trascorreranno le feste con la famiglia Middleton.

Rispetto a un anno fa, prima del matrimonio, i rapporti tra Meghan Markle e la famiglia reale britannica non sono più idilliaci: diversi episodi, dalle lacrime della principessa Eugenia alla fuga di due assistenti, passando per le tensioni con Kate e lo stile poco 'Royal', hanno generato un certo malcontento. Non è chiaro come il resto della famiglia reale, riunito intorno alla regina Elisabetta, accoglierà Meghan durante queste vacanze di Natale, ma di certo in questo caso è bene che la neo-duchessa segua il rigido protocollo. Mentre gli uomini, la mattina del 25 dicembre, si riuniranno presto per una colazione abbondante e decisamente 'british', prima di andare in chiesa per una messa alle 11, le donne, a cui verrà servita una colazione più leggera in camera, non scenderanno dalle loro stanze prima dell'ora di pranzo.

Ultimo aggiornamento: 15:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA