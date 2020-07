Kate Middleton e Meghan Markle, un incidente le ha divise per sempre: «La guerra è iniziata da una sfuriata»

Kate Middleton e Meghan Markle non si sono mai sopportate. I tabloid hanno sempre marciato sull'inimicizia tra le due cognate, ma secondo nuve rivelazioni ci sarebbe un episodio in particolare che avrebbe cambiato i loro rapporti per sempre. Tom Quinn, esperto di questioni reali, fa sapere che c'è un momento preciso che ha decretato l'inizio della guerra tra le due donne. Si tratta di un incidente avvenuto a Palazzo che ha per protagonista un assistente della duchessa di Chambridge.

L'ex attrice urlò contro il dipendente e Kate rimase sconvolta da questa 'sfuriata'. L'episodio fece venire alla luce il carattere di Meghan, nota per aver fatto impazzire i membri del suo staff. La colpa dell'assistente di Kate sarebbe stata quella di non aver portato a termine un incarico assegnatogli da Meghan perché non era di sua competenza. Rivelazioni contenute nel libro di Tom Quinn "Royal book Kensington Palace: An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle".



L’esperto ha sottolineato come questo non fu l’unico episodio a creare tensioni. Si è parlato in passato di un litigio per delle calze alle nozze di Harry e Meghan, per non parlare dei continui paragoni tra le due duchesse a opera della stampa. Kate e William hanno provato a dissuadere il secondogenito di Lady Diana dallo sposare un'attrice americana e Meghan ha cercato l'appoggio del marito in virtù dei continui attacchi a Corte.

La situazione sarebbe diventata così insostenibile da preparare il terreno per la Megxit. Ora che i duchi di Sussex sono lontani dalla Famiglia Reale possono provare a vivere una vita normale, sebbene si racconti che Harry non sia pienamente felice. A breve nuove pubblicazioni potranno chiarire i motivi della fuga dal Regno Unito.

Ultimo aggiornamento: 18:31

