Meghan Markle fa causa ai tabloid inglesi: «Per colpa loro distrutto il rapporto con mio padre»

Meghan Markle fa causa ai tabloid britannici accusandoli di aver rovinato il rapporto con il padre. L'ex duchessa di Sussex afferma che la stampa britannica avrebbe pagato il papà per fare commenti negativi su di lei, rovinando in questo modo il rapporto tra i due che invece sarebbe stato sempre bello e complice.

LEGGI ANCHE Meghan Markle alle ragazze: «Alzate la voce, mettete a disagio i potenti. Il mondo ha bisogno di voi»

I rapporti tra padre e figlia sono diventati così tesi al punto che l'uomo non è mai andato a trovarla nel Regno Unito, non ha partecipato alle nozze, né al battesimo del nipotino. Gli avvocati della duchessa sostengono che tra i due «esisteva un rapporto molto stretto durante l’infanzia. Sono rimasti vicini sino a quando tre anni fa non sono stati presi di mira dagli intrusivi tabloid britannici».

LEGGI ANCHE Harry, il principe infelice ora chiede aiuto alla cognata Kate. Meghan: «Le voci spiacevoli solo rumori»

Tutti i dettagli sono emersi durante la causa contro il Mail of Sunday che pubblicò una lettera privata che Meghan inviò a papà

Ultimo aggiornamento: 22:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA