Meghan Markle incinta, spopolano le scommesse sul sesso del royal baby: ecco l'ipotesi più quotata

Meghan Markle quasi mamma. È parito il conto alla rovescia per la nascita del royal baby, primogenito dell'ex attrice americana e del principe Harry. Come si è lasciato sfuggire la stessa duchessa di Sussex, il nascituro dovrebbe arrivare per fine aprile. Ma adesso è il sesso del bimbo a destare maggiore curiosità.

Come riporta Vanity Fair , i sudditi di sua maestà ne sarebbero certi: «Il royal baby sarà femmina». I bookmakers hanno perfino dovuto bloccare le scommesse sul sesso del nascituro, dal momento che le ultime puntate (altissime) sarebbero state tutte in favore del fiocco rosa.



Ultimo aggiornamento: 19 Gennaio, 08:56

Ovviamente, dal momento che il sesso dei royal baby viene svelato ai sudditi solo dopo il parto. Inoltre Meghan avrebbe affermato di volere una sorpresa. Anche se, secondo alcune fonti, avrebbe già pitturato. Femminuccia in arrivo? Staremo a vedere.