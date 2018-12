Meghan Markle e la decisione choc: «Vuole partorire in casa sotto ipnosi»

Meghan Markle e l'idea di partorire in casa sotto ipnosi. La duchessa di Sussex non smette di stupire i sudditi di Sua Maestà. Ma non smetterebbe neanche di trasgredire al rigido protocollo reale e alle antiche tradizioni di famiglia. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Meghan vorrebbe partorire in casa sotto ipnosi. Rinunciando alla ormai tradizionale convalescenza al St. Mary’s Hospital, dove Kate Middleton ha messo al mondo George, Charlotte e Louis.

Meghan Markle incinta, il giallo delle gemelle. E i bookmaker sospendono le scommesse



Secondo il tabloid britannico Express, la duchessa di Sussex avrebbe preso questa decisione e sotto ci sarebbe lo zampino di mamma Doria Ragland. Le due donne starebbero valutando attentamente la tecnica dell’Hypnobirthing, una tecnica basata su esercizi di respirazione, meditazione, concentrazione e auto-ipnosi. L’obiettivo, al momento del parto, è quello di scacciare le energie negative, superando la sofferenza con la concentrazione. In realtà la pratica sarebbe stata seguita anche da Kate.



Ma quello che potrebbe far storcere il naso alla famiglia reale è il fatto di rinuciare al ricovero nella clinica da 7500 sterline a notte, dove tutti i reali hanno messo al mondo i propri royal baby. Il figlio di Meghan e Harry invece potrebbe nascere a Frogmore Cottage. Dove la coppia si trasferirà a breve. Tempesta in vista a Buckigham Palace? Staremo a vedere.

