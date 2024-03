Meghan Markle: «Io bullizzata sui social quando ero incinta», la duchessa torna a parlare (e studia le mosse per tornare in Gran Bretagna)

Meghan Markle torna a parlare degli attacchi di bullismo social subiti mentre era incinta di Archie e Lilibet. E lo fa dal centro di un palcoscenico durante il Festival SXSW in Texas, mentre il principe Harry la applaudiva seduto in platea. La duchessa del Sussex è arrivata in Texas per parlare di «come rompere le barriere e sfidare gli stereotipi» durante l'evento a cui partecipava anche l'attrice Brooke Shields e Katie Couric. South by Southwest, noto anche come SXSW, è un festival annuale che celebra la convergenza di tecnologia, film, musica, istruzione e cultura, che si tiene dall'8 al 16 marzo. Meghan, descritta dagli organizzatori come una "leader femminile visionaria", è stata la protagonista dell'evento principale di ieri, che era anche la Giornata internazionale della donna.

Cosa ha raccontato

Meghan, 42 anni, ha parlato dell'uso dei social media e ha affermato che la maggior parte dell'odio online che ha vissuto è avvenuto mentre era incinta dei suoi due figli piccoli. «In questo momento sono distante dai social per il mio benessere, ma la maggior parte del bullismo e degli abusi che ho subito online è avvenuto quando ero incinta di Archie e di Lili - ha raccontato - Non riesco a capire perché le persone possano essere così cattive. E' crudele. Perché dovresti attaccare una persona quando è incinta o da mamma, in un momento così tenero e sacro. Avrei potuto soccombere a quell'odio social. O forse proprio perché ero incinta ho avuto l'istinto dei mammiferi di fare tutto il possibile per proteggere i miei figlio e di conseguenza proteggere anche me stessa».

Harry in platea



Ad accompagnare Meghan, c'era anche il principe Harry che è stato visto applaudire in prima fila accanto al vecchio amico e confidente della duchessa, Markus Anderson.

Soprannominato "Mr Soho House", Markus viene spesso definito il "secondo uomo più importante" nella vita di Meghan ed è stato determinante nel riunire Harry e Meghan. Annunciando il suo panel di donne "visionarie", il festival ha confermato che la sessione si sarebbe concentrata sui pericoli e sui problemi di salute mentale associati agli utenti dei social media tra le ragazze adolescenti. La sessione, intitolata Breaking Barriers, Shaping Narratives: How Women Lead On and Off the Screen, era moderata da Errin Haines, conduttore del podcast The Amendment, e alla presenza dell'esperta di cultura pop Nancy Wang Yuen. Insieme agli altri partecipanti, Meghan ha parlato anche dell'importanza della rappresentanza nei media e nell'intrattenimento. In una dichiarazione, gli organizzatori hanno affermato: «La rappresentanza delle donne nei media e nell'intrattenimento ha fatto molta strada, ma c'è ancora molto da fare, soprattutto per le donne di colore e le madri. L'onnipresenza dei social media ha alzato la posta in gioco, creando un ambiente spesso pericoloso che ha portato a gravi problemi di salute mentale in particolare per le ragazze adolescenti».

Le ultime apparizioni di Meghan

L'apparizione di Meghan è l'ultima di una serie di impegni pubblici del Duca e della Duchessa di Sussex, l'ultimo dei quali ha visto Meghan apparire a Londra in un video per l'apertura di una nuova ala dell'associazione benefica per animali Mayhew. L'annuncio è stato in onore del suo defunto amico Oli Juste, l'addestratore di cani morto improvvisamente, la cui scomparsa ha lasciato «il cuore spezzato» della duchessa. Una foto condivisa sul nuovo sito web di Harry e Meghan, Sussex.com - oggetto di controversia a causa dell'importanza del suo marchio reale - ha mostrato una raggiante duchessa con un cappotto beige accovacciata mentre accarezzava un cane. All'inizio di febbraio, Meghan ha preparato dei ravioli con le donne rifugiate afghane, prima che un filmato della visita fosse pubblicato sul sito web della Archewell Foundation lunedì scorso. Il suo videomessaggio per l'organizzazione di beneficenza è arrivato pochi giorni dopo che, secondo quanto riferito, il principe Harry aveva confidato agli amici che voleva tornare a ricoprire ruoli reali per sostenere suo padre, re Carlo III, durante il trattamento contro il cancro. Ma gli assistenti reali hanno respinto l'idea, dicendo che "non c'è modo di tornare" per il principe nell'ovile reale.

Meghan

Esperti reali dicono che la duchessa di Sussex sia alla ricerca di un aiuto professionale per ottenere una pubblicità più positiva in Gran Bretagna per sé e per Archewell, la fondazione che gestisce insieme al principe Harry in California. La ricerca di un dirigente delle pubbliche relazioni nel Regno Unito è un segno che il 2024 è l'anno in cui i Sussex intendono rilanciarsi e sembra che, nonostante siano felici in California, vogliano fare di più nel paese natale di Harry. Ma un dirigente senior delle pubbliche relazioni ha detto ieri al MailOnline: «Rappresentare la coppia nel Regno Unito è un pensiero allettante, ma loro non hanno la reputazione di ascoltare consigli».