Kate Middleton, i reali rilasciano una dichiarazione sui problemi di salute della moglie di William

Sabato 2 Marzo 2024, 12:41

Ricoverata in ospedale per un'operazione pianificata il 16 gennaio scorso, Kate sta affrontando un momento molto delicato. Tuttavia, fonti del Palazzo Reale hanno fornito aggiornamenti positivi, affermando che la Principessa sta continuando a migliorare costantemente dopo l'intervento all'addome. La preoccupazione per la salute di Kate ha spinto il Principe William a prendere un momento di pausa dai suoi doveri reali, concentrandosi sul benessere della moglie e dei loro figli. C’è soltanto questo dietro la sua assenza a quella cerimonia commemorativa? Kensington Palace ha rilasciato un'ulteriore dichiarazione per affrontare tali preoccupazioni. Il portavoce reale ha cercato di rassicurare i sostenitori, affermando che la principessa sta bene e che il recupero procede come previsto. La famiglia reale ha annunciato che Kate prevede di riprendere gli impegni reali dopo Pasqua. Tuttavia, la sua assenza sta scatenando speculazioni sui social media, con teorie stravaganti su dove potrebbe trovarsi. Alcuni hanno suggerito addirittura che sia a Miami per un intervento di chirurgia plastica. Nonostante le congetture, la verità è che Kate si sta ancora riprendendo dall'intervento chirurgico, e il Palazzo si impegna a fornire solo aggiornamenti significativi sulla sua salute. Photo credits: Kikapress; music by Korben MKdB



