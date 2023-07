Mauro Rozza, all'ex campione di body building sequestrati 2 milioni. I pm: «Spolpato il patrimonio di un'amica disabile»

Una Ferrari 488 Spider (più altre tre auto), dodici immobili tra Milano e Riccione, 750mila euro in contanti trovati in una cassetta di sicurezza e sei orologi di pregio. Un "tesoro" da oltre 2 milioni di euro sequestrato oggi a Mauro Rozza, ex campione italiano di body building, al padre Sergio e alla madre Antonia Maria Rosa Meanti. I tre sono indagati in una inchiesta coordinata dal pm Cristiana Roveda per aver spolpato il patrimonio di una amica di famiglia, vedova di un imprenditore e con gravi problemi psichici tali da essere dichiarata invalida al 100%. Mauro Rozza è un personaggio già noto agli ambienti giudiziari perché nel 2009 uccise la moglie con 60 coltellate, omicidio dal quale fu assolto per totale capacità di intendere e di volere. Il sequestro oggi da parte della Polizia giudiziaria in quota alla Gdf della Procura di Milano. Le accusa vario titolo sono peculato, autoriciclaggio e frode informatica. Per i tre il gip Alessandra di Fazio, che ha convalidato il sequestro, ha disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla parte offesa.

L'indagine, come si legge nel provvedimento del gip, è nata da un esposto del Banco Bpm del primo febbraio dell'anno scorso, con cui si segnalavano «anomali movimenti di denaro effettuati nell'arco di oltre un decennio», dal 2011 al 2021, da Antonia Maria Rosa Meanti, curatrice e amica di lunga data della donna, ora 58enne, non moglie come scritto in precedenza ma nipote di un imprenditore morto nel 2012, con gravissimi problemi psicologici per i quali non solo è stata dichiarata totalmente inabile ma anche costretta a vivere da 30 anni in una comunità protetta. Gli accertamenti condotti dalla sezione di pg della Gdf hanno permesso di acclarare come la curatrice abbia depauperato il patrimonio con una sistematica appropriazione di somme di denaro e con la complicità del marito Sergio Rozza e del figlio Mauro accumulando una riserva notevole di denaro.

Le operazioni

Secondo la ricostruzione avrebbe effettuato operazioni in uscita sul conto della vittima con stratagemmi per aggirare i controlli: la cifra drenata è stata di 1.372.976,78 euro. Un "tesoretto" investito in titoli e utilizzato dal figlio stesso il quale, dopo essere stato assolto per vizio totale di mente dall'omicidio della moglie nel 2010 e aver trascorso, come misura di sicurezza, 4 anni nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere (Mantova), ha cominciato a condurre uno stile di vita estremamente elevato, sproporzionato e non giustificabile con le sue fonti di reddito dal momento che, sin dal 2015, non risulta aver percepito alcun introito.

L'ex campione di body building, infatti, avrebbe impiegato i fondi sottratti all'amica di famiglia acquistando un immobile a Milano e diversi immobili a Riccione, effettuando numerosi viaggi verso mete esotiche presso resort esclusivi (tanto da autodefinirsi sui social «viaggiatore seriale») ed alimentando la propria predilezione per le auto di lusso. Proprio a lui, oltre agli orologi sequestrati e ai contanti trovati in una delle sue cassette di sicurezza, è riconducibile la Ferrari 488 Spider targata «Money» - da qui il nome dell'operazione di oggi delle Fiamme Gialle - formalmente intestata ad una terza persona residente a San Marino, ma acquistata con un bonifico dal padre con denaro attinto illecitamente dal patrimonio della vittima, il cui nonno era un imprenditore originario di Brescia e attivo prima nel campo delle telecomunicazioni (fu uno dei pionieri delle tv locali), poi in quello della cosmetica e, infine del turismo.