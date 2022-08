Zaccagni e Chiara Nasti sposi, la proposta di matrimonio in riva al mare: «Non vedo l’ora di essere tua moglie»

Matrimonio in vista per Mattia Zaccagni e Chiara Nasti. Il calciatore della Lazio ha chiesto all'influencer napoletana di sposarlo durante una romantica cena in un ristorante vista mare con tanto di anello. Il video della romantica proposta - decisamente più sobria e semplice del tanto discusso party di gender reveal per cui la coppia affittò lo stadio Olimpico - è stato poi condiviso dall'influencer sui social. «Lo voglio, SISISISI, non vedo l'ora di diventare tua moglie» è il commento di Nasti sotto il post.

Chiara Nasti e le donne incinte che «svaccano»: «Io non ho preso kg, non è colpa mia». Il commento choc su Instagram

La proposta romantica con la canzone di Lana del Rey

Nel video della proposta condiviso da Chiara Nasti si vede la coppia durante la romantica cena a lume di candela in riva al mare. Lui improvvisamente si inginocchia e porge alla ragazza una scatolina illuminata in cui spicca un anello con una canzone di Lana Del Rey in sottofondo. Per tutta risposta lei lo bacia: una risposta eloquente. Ancora non è chiaro se la cerimonia sarà prima o dopo la nascita del primo figlio attesa per novembre.

Il gender reveal party e il "gamberetto": tutti gli scandali della coppia

Nei mesi scorsi la coppia era finita nell'occhio del ciclone per la cerimonia "esagerata" con cui avevano annunciato il sesso del loro primogenito: i due avevano infatti organizzato una festa allo stadio Olimpico e, con un calcio in porta (e una pioggia di coriandoli), lo sportivo ha svelato che attendevano un maschietto davanti a decine di invitati vip all’evento.

Tra le polemiche che avevano coinvolto la coppia anche lo "scandalo" social delle dichiarazioni di Chiara Nasti sull'ex fidanzato Nicolò Zaniolo, attaccante della Roma. Durante i festeggiamenti per la Conference Legue vinta dalla Roma si era reso popolare il coro: “Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo”. Virale il commento di Chiara (poi rimosso dai social): «Con quel gamberetto non si sa come ne abbia già avuto uno».