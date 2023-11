Zaccagni, ladri in casa nella notte in via della Camilluccia

Neanche il tempo di gordersi i miglioramenti con il ginocchio destro che Zaccagni si è trovato di fronte una brutta sorpresa. L'esterno della Lazio infatti ha subito un furto nella sua abitazione, con i ladri che hanno fatto irruzione nell'abitazione dove vive con la famiglia, in via della Camilluccia, portando via dei gioielli il cui valore è ancora da quantificare. L'unica notizia positiva della vicenda è che in quel determinato momento il giocatore biancoceleste non si trovava in casa, mentre una volta avvertiti sono arrivati sul posto le volanti della Polizia.