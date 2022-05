Chiara Nasti e Mattia Zaccagni affittano l'Olimpico per il gender reveal party: «È un maschietto»

La moda dei "gender reveal party", feste organizzate dalle coppie in dolce attesa per rivelare ad amici e parenti il sesso del nascituro, conquista anche gli stadi. Sì, perché Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno scelto lo stadio Olimpico di Roma per scoprire - in maniera indubbiamente spettacolare - se il loro bimbo sarà un maschietto o una femminuccia. Tutto è documentato sul profilo Instagram della bella influencer napoletana, che ha pubblicato foto e video dell'evento.

Chiara Nasti e Zaccagni affittano l'Olimpico per il gender reveal party

All'Olimpico ci sono dolci, coriandoli, mascotte e tutti gli amici più cari della coppia, ma c'è soprattutto il pallone e una porta. Zaccagni fa gol e sui maxi-schermi appare la scritta «it's a boy». È un maschietto. Pioggia di coriandoli azzurri, giochi di luci e spettacolo pirotecnico. Il calciatore della Lazio difficilmente dimenticherà questo gol. Fiocco azzurro in casa Zaccagni-Nasti, anzi, bianco-celeste.