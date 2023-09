Messina Denaro, la morte in diretta sotto le telecamere di sicurezza: le ultime ore del boss

L’AQUILA - Matteo Messina Denaro è morto esattamente all’1.57 della notte tra domenica e lunedì. Ha trascorso le ultime ore nel suo letto all’interno della cella nel reparto riservato ai detenuti dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila. In uno stato di «profonda sedazione», come raccontano fonti mediche del nosocomio, dopo giorni di agonia. Le condizioni erano via via precipitate nel corso del tempo e i medici si sono attenuti alle volontà del boss di non praticare l’accanimento terapeutico. Quindi è stato idratato e non alimentato, mentre sono proseguite le terapie del dolore attraverso farmaci specifici. L’area è rimasta blindatissima, con sorveglianza interna ed esterna, mentre telecamere a circuito chiuso hanno tenuto d’occhio ogni singolo istante.

Le ultime ore

In ospedale, raccontano fonti interne, si è vista solo Lorenza Guttadauro, la nipote del boss e sua legale, che ha disbrigato le formalità di rito in questo momento così doloroso per i familiari.

Nessuna conferma sulla presenza di Lorenza Alagna, la figlia che Messina Denaro aveva riconosciuto ufficialmente e incontrato solo poche settimane fa. La giovane sarebbe comunque arrivata in città, all’Aquila, negli ultimi giorni.

La salma è stata spostata dall'obitorio nei locali sotterranei del San Salvatore, in una zona inaccessibile della struttura. E' probabile che sarà eseguita l'autopsia prima del trasferimento a Castelvetrano di cui si occuperà la famiglia, ma non è escluso che possa esserci una “scorta” delle forze dell’ordine per ragioni di sicurezza. Nelle prossime ore se ne saprà di più.