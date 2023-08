La nonna non può assistere alle nozze a Treviso, gli sposi la vanno a trovare vestiti da cerimonia

TREVISO - L'abito dei sogni, in una cornice da favola, circondata dagli affetti di una vita. Il giorno più bello per Mariachiara Garatti, 36enne trevigiana, è stato - manco a dirlo - sabato 29 luglio quando nel meraviglioso brolo di Gigetto a Miane ha sposato il "suo" Alessandro Semenzin. Una giornata di festa e - come deve essere - piena d'amore con i genitori e le tre sorelle strette attorno a lei, la "piccola" di casa.

Un mosaico perfetto, con un unico tassello mancante: l'adorata nonna. A pochi giorni dal traguardo dei 97 anni infatti, nonna Silvia, ospite della casa di riposo di Borgo Cavour non ha potuto prendere parte alla cerimonia sobbarcandosi un "viaggio" dal centro di Treviso a Miane. Uno sforzo per lei proibitivo. Sapeva che le nozze della nipote le avrebbe potute ammirare in fotografia. Quello che non poteva immaginare è il regalo che Mariachiara e Alessandro avevano pensato per lei. Domenica 30 luglio, alle prime ore del pomeriggio, gli sposi infatti hanno rimesso gli abiti da cerimonia, rifatto trucco e piega e si sono presentati all'ingresso dell'elegante casa albergo di Borgo Cavour assieme ai genitori e alle sorelle. Una sorpresa per nonna Silvia e le altre ospiti che hanno vissuto un sogno. «Sei bella, una bambola» ripeteva la nonna alla neo sposa, radiosa per un gesto d'amore che ha suggellato due giorni da favola.