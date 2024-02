Massimo Giletti torna in Rai, l'annuncio a Sanremo 2024 e il bentornato di Amadeus: «Tornare in Rai è un'emozione intensa»

Massimo Giletti torna in Rai, e lo annuncia dall'Ariston nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2024. Amadeus lo raggiunge in platea, dove è seduto in prima fila, e lo abbraccia dandogli il bentornato. «Benvenuto e bentornato in Rai»: così Amadeus ha salutato Giletti. «Celebreremo i 70 anni di tv il 28 febbraio, su Rai1 in prima serata, con grandi nomi. Tornare nell'azienda dove sono nato e cresciuto, professionalmente e come uomo - ha detto Giletti durante la terza serata del Festival di Sanremo - è un'emozione molto intensa. La dedico alle persone che sono qui, che mi hanno dato dato calore nei momenti difficili che non posso dimenticare».

«Volevo ringraziare il pubblico per il calore che mi è stato dato in questi momenti difficili», dice il conduttore, che in Rai tornerà almeno per 5 mesi per presentare La Tv fa 70, programma che celebra il compleanno della tv pubblica.

La cancellazione di Non è l'Arena

L'ultima edizione del programma di Giletti su La7 era stata interrotta in anticipo, scatenando le polemiche, con la movitazione ufficiale dei costi troppo elevati. Per questo il programma era finito prima della fine della stagione.

