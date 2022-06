Massimo Giletti, malore in diretta dalla Piazza Rossa dopo l'intervista alla portavoce del ministro Lavrov Video

Un calo di zuccheri e la tensione hanno causato a Massimo Giletti un mancamento mentre era in diretta dalla Piazza Rossa di Mosca nel corso della puntata di Non è l'arena. A spiegarlo, dopo una improvvisa interruzione della trasmissione, è stata Myrta Merlino che è in studio a Roma e ha continuato a condurre il programma per alcuni minuti. Poi Giletti è riapparso, non più in piedi all'esterno, ma seduto all'interno.

«Ho avuto forse un calo di zuccheri», ha detto. Il dibattito è stato particolarmente accesso, tanto che Alessandro Sallusti, dopo l'intervista di Giletti a Marija Zacharova, portavoce del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, ha deciso di abbandonare la trasmissione, contestando la conduzione dello stesso Giletti e parlando di «una sceneggiata».

«Pensavo fossi andato a Mosca per parlare al popolo russo - ha detto Sallusti -. Mi trovo davanti ad un asservimento totale di fronte alla peggiore propaganda che ci possa essere. Il Cremlino è un palazzo di m..., lì il comunismo ha fatto i più grossi crimini. Rinuncio al compenso pattuito ma non ci sto a fare la foglia di fico a quei due c... che hai lì di fianco, me ne vado», riferendosi agli ospiti russi accanto a Giletti, tra cui il conduttore Vladimir Soloviev.

