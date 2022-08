Massimiliano Allegri, la nuova fidanzata è Nina Lange Barresi: ecco chi è la donna misteriosa

Massimiliano Allegri ha un nuovo amore. Il suo nome è Nina Lange Barresi ed è stata paparazzata in compagnia dell'allenatore della Juventus dai fotografi di "Chi". Secondo quanto racconta il settimanale, che ha pubblicato le foto, la nuova fiamma di Allegri è una consulente finanziaria residente in Svizzera. Non a caso, i due sono stati fotografati a Lugano, mentre facevano una passeggiata mano nella mano per le vie della città. È la prima volta che Max e Nina vengono visti insieme, sebbene voci sul loro conto circolassero già da tempo.

Max Allegri, chi è la nuova fidanzata?

Su Nina Lange Barresi si sa molto poco. È proprietaria di una società di consulenza manageriale e, così come Allegri, è molto riservata sulla sua vita privata. Fisico snello e atletico, proprio come quello di Max, che poco meno di un anno fa rompeva la sua relazione con Ambra Angiolini dopo un (presunto) tradimento dell'allenatore. La nuova coppia ha cercato per mesi di mantenere la propria privacy, ma la paparazzata alla fine è arrivata: entrambi sui social utilizzano profili privati e non avevano mai raccontato pubblicamente del loro amore.