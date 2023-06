Marta Fascina con Berlusconi fino alla fine, il matrimonio simbolico e il futuro in FI: chi è la «moglie» del Cav

È stato un rapporto decisamente tormentato quello tra Silvio Berlusconi e le donne. In fondo - spiega chi gli è stato vicino in questi anni - rappresenta la metafora di una vita vissuta sempre al massimo e sopra le righe. Dall'amore profondo e dichiarato in tutti i modi possibili per la mamma Rosa Bossi fino alla rottura traumatica del secondo matrimonio con l'attrice Veronica Lario. Pomo della discordia sempre il suo rapporto con l'universo femminile. L'amore, però, non ha età e negli ultimi anni accanto al Cav c'è stata Marta Fascina, la fidanzata che chiama «moglie».

Berlusconi morto, ​Zangrillo: «Caro presidente, le chiedo scusa ma non trovo le parole»

La 33enne nata a Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) ma cresciuta a Portici (Napoli) si trasforma da ragazza timida e silenziosa - entra in Parlamento nel 2018 - a lady di ferro capace di far piazza pulita dei 'falchì di Forza Italia.

Il fidanzamento

Il fidanzamento tra Marta e Silvio era stato svelato con una foto pubblicata dal settimanale Chi: la coppia era a Villa Certosa, in Sardegna, mano nella mano. Da allora non si è più sentito parlare di Francesca Pascale con cui il Cav aveva ormai un rapporto turbolento. Marta ha conquistato il cuore di Silvio. «Mi ha fatto ricredere nell'amore». La deputata, classe 1990, nata a Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria è riuscita a far capitolare Silvio Berlusconi diventando la non-moglie del leader di FI e ora il gossip la vede addirittura incinta. Se i rumors fossero confermati Silvio diventerebbe all'età di 86 anni papà per la sesta volta.

Marta Fascina, chi è

Terminate le scuole superiori vola a Roma, e qui si laurea in Lettere e Filosofia. Prima del suo ingresso nel mondo della politica Marta Fascina si è avvicinata al mondo del giornalismo, con una carriera brillante, seppur breve, collaborando con diverse testate nazionali. In seguito affianca la carriera lavorativa a un’altra passione, il calcio. Fascina inizia a lavorare come addetta stampa, diventando press officer and public relation specialist per la società di calcio AC Milan, Marta è infatti super tifosa rossonera e soprattutto da tempo una fan dell'ex premier. Chi la conosce giura che si è tatuata le iniziali di Silvo Berlusconi.

Il futuro in Fi

La centralità di Marta in Forza Italia ha trovato più volte conferme. Il suo ruolo molto probabilmente sarà centrale. Il lascito politico di Berlusconi sembra infatti destinato all’amico Antonio Tajani, rassicurante ministro degli Esteri, e proprio per Marta, ben guidata da papà Orazio - diventato da qualche tempo un super-consulente politico del Cav - e già dotata del suo cerchio magico composto da Sorte, Ferrante, Benigni.