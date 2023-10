Marta Di Nardo, cadavere della donna trovato nella casa del vicino: era scomparsa da due settimane a Milano

Il corpo di Marta Di Nardo, la 60enne scomparsa a Milano circa due settimane fa, è stato trovato nell'appartamento del vicino di casa 50enne in via Pietro Da Cortona 14.

Marta Di Nardo, trovato il cadavere

I carabinieri della compagnia di Porta Monforte e militari della sezione investigazioni scientifiche sono entrati questo pomeriggio nell'abitazione dell'uomo per un sopralluogo, durante il quale sono state trovate tracce di sangue.

Chi era Marta

La donna era scomparsa dal suo appartamento di Milano, dove risiedeva da sola. Lo aveva denunciato il figlio, che non abita a Milano, lo scorso 9 ottobre, ma le tracce di lei si sarebbero perse già dal 5. La donna abitatava in una palazzina Aler in via Pietro da Cortona, nella zona est del capoluogo lombardo.

Il segnale del suo cellulare risulterebbe assente sin dal 5 ottobre scorso. Si trattava di una persona con difficoltà, in passato in cura in un Cps e con rapporti famigliari minimi. Nell'appartamento i vicini avrebbero notato continui via vai di persone, e secondo quanto riportato, si sarebbero convinti della sua morte.

