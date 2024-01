Marlene Engelhorn, l'eredità da 25 milioni sarà donata a 50 sconosciuti: «Non ho fatto nulla per averla»

La giovane ereditiera austro-tedesca, Marlene Engelhorn, discendente di Friedrich Engelhorn, il fondatore dell'azienda chimica e farmaceutica tedesca Basf, ha deciso di creare un gruppo di cittadini per decidere come donare parte della fortuna avuta in eredità, pari a circa 25 milioni di euro.

La multimilionaria: «​Tassate di più i super ricchi come me». Così Marlene Engelhorn ha rinunciato a 4 miliardi di dollari

Marlene Engelhorn, l'eredità e la selezione

Engelhorn, che ha 31 anni, ha pertanto inviato a 10.000 persone, selezionate a caso in Austria, una lettera, chiedendo loro di completare un sondaggio.

La tassa di successione

L'Austria ha infatti abolito l'imposta di successione nel 2008, e l'ereditiera ritiene che questo sia ingiusto. La rivista americana Forbes stimava il patrimonio di Traudl Engelhorn-Vechiatto in 4,2 miliardi di dollari, e già prima che lei morisse sua nipote aveva dichiarato di voler donare circa il 90% della sua eredità. «Se i politici non fanno il loro lavoro e non redistribuiscono, allora devo ridistribuire io stessa la mia ricchezza», ha spiegato nella sua dichiarazione, aggiungendo che «molte persone faticano ad arrivare a fine mese con un lavoro a tempo pieno e pagano le tasse su ogni euro guadagnato dal lavoro. Lo considero un fallimento della politica, e se la politica fallisce, allora i cittadini devono affrontarlo da soli».